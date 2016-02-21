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وزير الخارجية الأردني: الحل السياسي في الأردن هو ما يضمن الإنسانية

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وزير الخارجية الأردني: الحل السياسي في الأردن هو ما يضمن الإنسانية وزير الخارجية الأردني: الحل السياسي في الأردن هو ما يضمن الإنسانية

وزير الخارجية الأردني ناصر جودة

أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة  حرص بلاده الدائم على إدامة الحوار مع الولايات المتحدة.

وأشار جودة خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأمريكي جون كيري بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد، إلى أن المساعدات الأميركية للأردن ستتجاوز المليار دولار.

وحول الأزمة في سوريا قال جودة إنه لايوجد حل إنساني في سوريا، ولكن حل سياسي، مشيرًا إلى أن الحل السياسي في سوريا هو ما يضمن الإنسانية، مؤكدا أن الحل السياسي هو ما تثبو إليه الأردن.

وشدد جودة على أنه جهود بلاده تشترك مع الولايات المتحدة  لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن الحرب على الإرهاب حرب كونية بأساليب أخرى، وتتطلب جهدا عالميا للقضاء عليه.

وحول الأزمة الفسطينية أكد جودة على أن للأردن مصلحة عليا بالسلام بين إسرائيل وفلسطين، وأن عمان مع أي مسار يضمن حل الدولتين.

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