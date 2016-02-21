بالصور.. محافظة المنيا تصدر بيانا بشأن "بيضة" منقوش عليها لفظ الجلالة

عثر الدكتور مدحت عبد الوهاب مدير محطة دواجن شوشة بمحافظة المنيا، على بيضة منقوش عليها "لفظ الجلالة"، وذلك أثناء عملية الفحص والمتابعة التى يقوم بها دوريا لإنتاج المحطة.

قال الدكتور مدحت، إنه يقوم يوميا بفحص ملايين من البيض، الذى يتم إنتاجه لمتابعة التغير على شكل البيضة، حيث يعطى ذلك إشارات بكون هناك مرض أو ما شابه ذلك، وأثناء عملية الفحص الدورية وجد تلك البيضة وقد نقش عليها بشكل واضح لفظ الجلالة، ولفت إلى أن ذلك يعد تأكيدا من المولى عز وجل على قدرته العظيمة جل شأنه.

وقام مدير محطة دواجن شوشة بإهدائها للواء طارق نصر محافظ المنيا أثناء زيارته للمحطة أمس.

من جانبه، أبدى محافظ المنيا إعجابه واندهاشه منها، مؤكدا أن ذلك تجسيدا لقدرة الله سبحانه وتعالى، فكل ما حولنا يسبح بحمده وعظمته.

محافظ المنيا يتفقد مشروع دواجن شوشة لمتابعة أعمال التطوير

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