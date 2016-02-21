أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. محافظة المنيا تصدر بيانا بشأن "بيضة" منقوش عليها لفظ الجلالة

Google+ Print
بالصور.. محافظة المنيا تصدر بيانا بشأن "بيضة" منقوش عليها لفظ الجلالة بالصور.. محافظة المنيا تصدر بيانا بشأن "بيضة" منقوش عليها لفظ الجلالة
عثر الدكتور مدحت عبد الوهاب مدير محطة دواجن شوشة بمحافظة المنيا، على بيضة منقوش عليها "لفظ الجلالة"، وذلك أثناء عملية الفحص والمتابعة التى يقوم بها دوريا لإنتاج المحطة.

قال الدكتور مدحت، إنه يقوم يوميا بفحص ملايين من البيض، الذى يتم إنتاجه لمتابعة التغير على شكل البيضة، حيث يعطى ذلك إشارات بكون هناك مرض أو ما شابه ذلك، وأثناء عملية الفحص الدورية وجد تلك البيضة وقد نقش عليها بشكل واضح لفظ الجلالة، ولفت إلى أن ذلك يعد تأكيدا من المولى عز وجل على قدرته العظيمة جل شأنه.

وقام مدير محطة دواجن شوشة بإهدائها للواء طارق نصر محافظ المنيا أثناء زيارته للمحطة أمس.

من جانبه، أبدى محافظ المنيا إعجابه واندهاشه منها، مؤكدا أن ذلك تجسيدا لقدرة الله سبحانه وتعالى، فكل ما حولنا يسبح بحمده وعظمته.

محافظ المنيا، بيضة منقوش اسم الله عليها، الدكتور مدحت عبد الوهاب، محطة دواجن شوشة، لفظ الجلالة (1)

محافظ المنيا، بيضة منقوش اسم الله عليها، الدكتور مدحت عبد الوهاب، محطة دواجن شوشة، لفظ الجلالة (2)

محافظ المنيا، بيضة منقوش اسم الله عليها، الدكتور مدحت عبد الوهاب، محطة دواجن شوشة، لفظ الجلالة (3)

محافظ المنيا، بيضة منقوش اسم الله عليها، الدكتور مدحت عبد الوهاب، محطة دواجن شوشة، لفظ الجلالة (4)

محافظ المنيا، بيضة منقوش اسم الله عليها، الدكتور مدحت عبد الوهاب، محطة دواجن شوشة، لفظ الجلالة (5)


>محافظ المنيا يتفقد مشروع دواجن شوشة لمتابعة أعمال التطوير
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365