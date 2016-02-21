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وسائل الإعلام تطارد إبراهيم محلب فى شرم الشيخ

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وسائل الإعلام تطارد إبراهيم محلب فى شرم الشيخ وسائل الإعلام تطارد إبراهيم محلب فى شرم الشيخ
رفض المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، الإدلاء بأى تصريحات صحفية أو تليفزيونية، خلال تواجده بمنتدى إفريقيا 2016، المنعقد بشرم الشيخ.

وطاردت وسائل الإعلام المختلفة، محلب، أثناء تواجده بالبهو الملحق بالقاعة الرئيسية، والمخصص لتناول المشروبات الساخنة والباردة، وحاول عدد كبير من الصحفيين والقنوات الفضائية، اقتناص تصريحات منه، إلا أنه اعتذر، مكتفيا بتوزيع الابتسامات.

وفى المقابل حرص عدد كبير من الحضور على التقاط الصور التذكارية مع"محلب" الذى يحظى بشعبية كبيرة.

إبراهيم محلب (1)

إبراهيم محلب (2)

إبراهيم محلب (3)

إبراهيم محلب (4)

إبراهيم محلب (5)
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