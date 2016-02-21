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مطار القاهرة يضبط مصريًا يهرب أدوية مستوردة من لندن

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مطار القاهرة يضبط مصريًا يهرب أدوية مستوردة من لندن مطار القاهرة يضبط مصريًا يهرب أدوية مستوردة من لندن

جمرك مطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري، حاول تهريب كميات كبيرة من الأدوية المستوردة، من لندن أثناء عودته من هناك لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن، وبتفتيش حقائبه بواسطة مأمورا الضبط أحمد عمر عجمي، ومحمود علي أحمد، تحت إشراف أحمد حسانين، ورئيس الوردية عثروا بداخلها علي كميات كبيرة من الأدوية المستوردة.

أمر مدير عام جمارك المطار بتحرير محضر للراكب وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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