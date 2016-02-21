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بدء حملة تطعيم 69 ألف طفل بينهم 137 سوريا في الغردقة

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بدء حملة تطعيم 69 ألف طفل بينهم 137 سوريا في الغردقة بدء حملة تطعيم 69 ألف طفل بينهم 137 سوريا في الغردقة

أرشيفية

قالت الدكتورة نصرة سعد، مدير الطب الوقائي بالبحر الأحمر، إن الإدارة بدأت الأحد حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات، حيث يتم استهداف 68 ألفا و618 طفلا من أبناء المحافظة، بينهم 137 طفلا سوريا، و17 طفلا من جنسيات مختلفة.

وأضافت مدير الطب الوقائي بالبحر الأحمر في بيان اليوم، إنه تم تجهيز 224 فريقا طبيًا، منها 59 ثابتا و165 متحركا يجوبون المنازل والبيوت لتقديم الطعوم.

وأوضحت أنه سيجري تطعيم 137 طفلا سوريا مقيما بالمحافظة، و17 طفلا من جنسيات مختلفة مقيمين على أرض المحافظة، حيث تستمر الحملة حتى الأربعاء المقبل.

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