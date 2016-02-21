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وزيرة التضامن تغادر إلى نيويورك لبحث دعم التعاون المشترك

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وزيرة التضامن تغادر إلى نيويورك لبحث دعم التعاون المشترك وزيرة التضامن تغادر إلى نيويورك لبحث دعم التعاون المشترك

غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، متوجهة إلى       نيويورك، على متن الطائرة المصرية.

ومن المقرر أن تستغرق زيارتها عدة أيام تلتقي خلالها عدد من المسئولين، لبحث سُبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

وكانت غرفة التجارة الأمريكية، قد استضافت الدكتورة غادة والي، أوائل الشهر الجاري في حلقة نقاشية، حيث تم بحث دور المجتمع المدني، والحكومة والقطاع الخاص في تأهيل الشباب للتوظيف.

وتأتي الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول المستثمرة في ، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 6.19مليار دولار أمريكي في 2013م، وهو ما يعادل ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا.

وتعتبر أمريكا واحدة من أكبر مستثمري النفط في مصر، حيث يصل حجم استثمارات شركة “أباتشي” 12 مليار دولار.

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