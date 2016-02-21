أخبار عاجلة

«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
لماذا تعامل الكنيسة رعاياها كأموات ظهر أحد السعف؟ -
السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل رد «شحاته» بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ 30مارس

Google+ Print
تأجيل رد «شحاته» بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ 30مارس تأجيل رد «شحاته» بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ 30مارس

المستشار محمد ناجي شحاته

أجلت محكمة الاستئناف، طلب رد هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، والمقدم من دفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا “بأحداث مجلس الوزراء”، إلى جلسة 30مارس .

ويتهم على ذمة القضية السالفة الذكر 103متهمًا، بتهمة التجمهر، حيازة أسلحة  ومولوتوف، التعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، حرق المجمع العلمي، الاعتداء على مبان حكومية أخرى بالمنطقة  منها:” مقر مجلس الوزراء،  ومجلس الشعب”.

وكانت محكمة الجنايات، قد أمرت بوقف السير في  إعادة إجراءات  المحاكمة لحين الفصل في طلب رد المحكمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا