تأجيل رد «شحاته» بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ 30مارس

أجلت محكمة الاستئناف، طلب رد هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، والمقدم من دفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا “بأحداث مجلس الوزراء”، إلى جلسة 30مارس .

ويتهم على ذمة القضية السالفة الذكر 103متهمًا، بتهمة التجمهر، حيازة أسلحة ومولوتوف، التعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، حرق المجمع العلمي، الاعتداء على مبان حكومية أخرى بالمنطقة منها:” مقر مجلس الوزراء، ومجلس الشعب”.

وكانت محكمة الجنايات، قد أمرت بوقف السير في إعادة إجراءات المحاكمة لحين الفصل في طلب رد المحكمة.