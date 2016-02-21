طقس الاثنين معتدل نهاراً بارد ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 20 وأمطار غزيرة على سيناء

تستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، غداً الاثنين، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون غزيرة على سيناء وخفيفة على الوجه البحري والقاهرة.

ويسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد دافيء على جنوب الصعيد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم أنحاء الجمهورية.

وتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية وتضطراب الملاحة البحرية والطقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافيء جنوبا خلال ساعات النهار بارد ليلا.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فهي مضطربة جدا وارتفاع الموج فيهما من ثلاثة إلى ثلاثة ونصف متار والرياح السطحية شمالية غربية.

ودرجات الحرارة المتوقعة غداً «القاهرة 12.20 والإسكندرية 14.19 ومطروح 12.19 والأقصر 14.23 وأسوان 14.23».

أ ش أ