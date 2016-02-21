تحرير 50 قضية تموينية بينها 111 كيلو جرام لحوم غير صالحة بأسيوط

قال العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط، إن مباحث التموين حررت 50 قضية تموينية خلال يوم واحد لمخالفات تموينية متنوعة.

وأضاف أبو شقة فى بيان، أن الحملات مستمرة بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتكثيف الجهود والتنسيق مع مديرية التموين، ومداومة المرور المستمر على الأسواق والمحلات العامة لتنقيتها من السلع الفاسدة والغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وقال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين باسيوط، إن المحاضر التي تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين بيع أسمدة أزوتيه محظور بيعها خارج البطاقات الزراعية وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى وجبنة رومى غير صالحة للأستهلاك الآدمى وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وأضاف مدير مباحث التموين بأسيوط أن بيان المضبوطات ضم "طن من الأسمدة الأزوتيه المحظور بيعها خارج البطاقات الزراعية، و111 كيلو جرام لحوم بلدية غير صالحة للأستخدام الآدمى، و2 كيلو من الجبنة الرومى غير صالحة للأستهلاك الآدمى"، منوها أن عدد المحاضر التى تم تحريرها فى مجال المخابز والمحال العامة والمطاعم حوالى 39 محضرا.

وفى سياق آخر، وجه اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، تقريرا عن حالة وحدات طب الاسرة بقرى مركز أسيوط إلى الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط، لإتخاذ الإجراءات القانونية وذلك بعد الملاحظات التي اوردها تقرير للمتابعة الميدانية يوضح حالة القصور والاهمال في العمل داخل هذه الوحدات.

وقال عبد الكريم، إنه تم المرور على وحدة طب الأسرة بقرية شطب ووحدة طب الأسرة بقرية أولاد إبراهيم التابعين لمركز أسيوط، موضحا أنه أثناء مرور اللجنة على وحدة طب الأسرة بقرية شطب تبين عدم نظافة الوحدة الصحية ودورات المياه، فضلا عن عدم نظافة بياضة سرير حجرة الأستقبال بالوحدة وضرورة تغطيبة بيارة الصرف الصحى أمام الوحدة وضرورة إزالة الحشائش الجافة المنتشرة بفناء الوحدة الصحية، وإعداد خطة دفاع مدنى معتمدة من الحماية المدنية للوقاية من مخاطر الجمعية، كما تبين من مراجعة دفتر الحضور والإنصراف أن هناك 7 موظفين بالوحدة موقعين بالحضور وغير متواجدين بالوحدة.

ومن جانبه، قال المهندس مدحت حسن مدير إدارة المتابعة الميدانية، إنه تم المرور أيضا على وحدة طب الأسرة بقرية أولاد إبراهيم، حيث تلاحظ عدم إرتداء طبيبب الوحدة والصيدلى وفنى الأسنان الزى الرسمى المنوط إرتداءه أثناء اوقات العمل، بالإضافة إلى توقيع 2 من الموظفين بالوحدة بسجل الحضور والإنصراف وغير متواجدين بالوحدة، كما انه تم ملاحظة عدم نظافة الوحدة ودورات المياه بها وضرورة إصلاح التوصيلات الصحية والكهربائية وترميم الشروخ بالحوائط ودهان سقف عيادة الأسنان.