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الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق شب فى زراعات القصب

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الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق شب فى زراعات القصب الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق شب فى زراعات القصب
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بمحصول القصب بناحية عزبة راجح دائرة مركز البلينا دون وقوع خسائر بالأوراح.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب حريق بمساحة منزرعة بالقصب دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية والرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز بنشوب الحريق بمحصول قصب ملك حسين تحسين حسين 61 سنة بالمعاش، ويقيم بناحية ‏الإصلاح، دائرة المركز، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـى احتراق إنتاج حوالى أربعة أفدنة.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى ونفى الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1014 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365