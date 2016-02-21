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خبر في الجول – ماكليش يتفوق على منافسيه في سباق الزمالك.. إلا لو حدثت ' مفاجأة '

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خبر في الجول – ماكليش يتفوق على منافسيه في سباق الزمالك.. إلا لو حدثت ' مفاجأة ' خبر في الجول – ماكليش يتفوق على منافسيه في سباق الزمالك.. إلا لو حدثت ' مفاجأة '

في طريق البحث عن مدير فني للزمالك يتفوق أليكس ماكليش المدرب الاسكتلندي على منافسيه حاليا. لكن لاتزال هناك جولة أخيرة ينتظرها النادي الأبيض لحسم هوية خليفة أحمد حسام "ميدو".

مجلس إدارة الزمالك انتدب بعثة للسفر إلى أوروبا للتفاوض مع عدد من المدربين هم هاري ريدناب وماكليش ومانويل خيمينيز وبيرند شوستر.

لم تصل بعثة الزمالك لاتفاق مع ريدناب، بسبب وضعه لأكثر من شرط إضافي في العقد يرفع تكاليف التعاقد معه لدرجة أكبر مما كان يتوقعه النادي الأبيض.

كذلك لم تكن الجلسة مع ريدناب مثمرة أو ودية لدرجة كبيرة. الأمر الذي اختلف مع ماكليش.

ارتاح مسؤولو الزمالك في التفاوض مع ماكليش. شعروا بحماس من الرجل لتولي مسؤولية الفريق، بالإضافة إلى ان طلباته المالية تتوافق مع إمكانات القلعة البيضاء.

بات ماكليش الأول في سباق الوصول لمقعد المدير الفني للزمالك.

لكن بعثة الزمالك التي طارت إلى مدريد ستقابل باقي المدربين المرشحين قبل اتخاذ قرار نهائي.

وصرح مصدر مسؤول في الزمالك لـFilGoal.com أن النادي الأبيض سيتعاقد مع ماكليش، إلا لو "وجد مفاجأة" في مفاوضاته مع شوستر وخيمينيز وربما كاماتشو المدير الفني السابق لريال مدريد.

في حال قدم أحد المرشحين الجدد مشروعا أفضل للزمالك، ولم يغال في طلباته المالية قد ينافس ماكليش على مقعد المدرب. لكن حتى الآن الاسكتلندي هو الأقرب.

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