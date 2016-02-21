تقرير في الجول - ما هي الصفقة الشتوية الأفضل في الدوري المصري؟

انتقالات اللاعبين لا حصر لها في الدوري المصري الممتاز سواء في الصيف أو الشتاء، بعضهم يصنع الفارق فور قدومه.

شهدت المسابقة العديد من الصفقات يناير الماضي حين فتح الباب منتصف الموسم لبيع وشراء وإعارة واستعارة اللاعبين.

بعض الفرق تأثرت سلبا برحيل أحد لاعبيها، والبعض الآخر استفاد من قدوم لاعبين جدد.

FilGoal.com يستعرض لزواره في هذا التقرير أبرز اللاعبين الذين ظهروا بشكل طيب عقب انتقالهم من فريق إلى آخر بالدوري المصري يناير الماضي.

والبداية مع أكثرهم مشاركة.

شيكابالا

ربما هو الأكثر ظهورا من بين جميع اللاعبين الذين غيروا قمصانهم مع مطلع العام الجديد، فالساحر الأسمر شارك في 8 مباريات مع الزمالك منذ رحيله عن الإسماعيلي.

فاز 4 لقاءات وخسر اثنتين، ولعل أبرز ما قدمه بالقميص الأبيض هو هدفه الرائع في مرمى إنبي الذي حصد للزمالك نقاط المباراة الثلاث.

ثنائي

محمد فضل ومحمد فاروق، تزاملا في المقاولون العرب قبل رحيل الأخير مطلع الموسم الماضي إلى الأهلي.

فاروق انتقل حديثا إلى الإنتاج الحربي قادما من وادي دجلة ليزامل فضل الذي رحل عن المقاولون العرب مطلع الموسم الحالي لينضم للأول.

لكن ما هي إلا أياما معدودات قضياها في الإنتاج حتى رحل فضل إلى المقاولون على سبيل الإعارة.

يبقى الثنائي هو صاحب التأثير الأكبر على فريقه من بين جميع انتقالات الشتاء، فكلاهما سجل 3 أهداف.

ففضل حسم 6 نقاط للمقاولون حينما سجل هدف الانتصار على حرس الحدود وهدفين في شباك الداخلية (3-1).

أما فاروق فصنع هدفين في مباراة حسمها الإنتاج 3-1 أمام دجلة ثم سجل أمام أسوان (2-0) والداخلية (2-2)، وتألق بشكل لافت في فوز فريقه مؤخرا 2-1 على الاتحاد السكندري.

فسجل الهدف الأول وصنع الثاني ليفوز الإنتاج على سيد البلد في قلب الإسكندرية.

الإنتاج لم يخسر منذ قدوم فاروق، فاز 3 مباريات وتعادل مرتين بمشاركته. أما فضل فخسر مرة واحدة مع المقاولون وفاز مباراتين من أصل 4.

العالمي

لم يفكر متابعو الدوري المصري إطلاقا في رؤية لاعب سبق له مزاملة تييري هنري وزين الدين زيدان في مصر، لكن ها هو فوران مالودا يتألق بقميص وادي دجلة.

نجم فرنسا السابق ظهر بشكل طيب مع الفريق، فصنع هدفا ضد الزمالك، وآخر ساهم في حصد فريقه النقاط الثلاث أمام طلائع الجيش (2-صفر).

المتنازع عليه

فور رحيل المدرب جوزيه بيسيرو عن الأهلي حاول النادي التراجع عن إعارة لاعبه محمد حمدي زكي، سموحة رفض الأمر جملة وتفصيلا.

شارك زكي مع الفريق السكندري في التعادل ضد الزمالك (1-1) ثم سجل هدفين ساهما في انتصار عريض (4-2) على غزل المحلة قبل أن يسقط أمام بتروجيت (3-1).

فوز وتعادل وهزيمة هي محصلة زكي بالقميص الأزرق لسموحة حتى الآن.

إسلام جمال

لم يتوقع أحد أن يخسر الزمالك مباراته الأولى تحت قيادة مدربه السابق أحمد حسام ميدو بقدم أحد لاعبيه، إسلام جمال.

لاعب القلعة البيضاء المعار إلى الإسماعيلي حصد 3 نقاط مهمة للأخير حين هز شباك أحمد الشناوي بهدف من ركلة حرة.

خاض 5 مباريات بالقميص الأصفر حتى اللحظة فاز مرتين وخسر مثلهما.

فاروق

ربما يكون انتقاله قد تم من فريق يصارع على المراكز الأولى إلى ناد يبحث عن البقاء بين الكبار، لكن صدق أو لا تصدق لم يخسر أسوان معه 5 مباريات متتالية.

عبد الله فاروق رحل عن مصر المقاصة يناير الماضي، وفور انضمامه لأسوان سجل هدفا حاسما ليفوز الفريق على دجلة 2-1.

شارك بعدها في 5 مباريات تعادل في 2 منها وتلقى الهزيمة الأولى مع فريق الجنوب أمام الزمالك الخميس في آخر مباريات الجولة الـ19 من البطولة.