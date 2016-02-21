مران الأهلي - عودة متعب.. وزيزو يركز على التسديدات

عاد عماد متعب لمران الأهلي بعد غيابه في اليومين الماضيين بسبب إصابته بنزلة برد في المعدة.

وأجرى المهاجم المخضرم تدريبات تأهيلية في الجيم.

وأشرف المدرب عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" على مران خاص بالمهاجمين قاموا فيه بالتسديد على المرمى.

وشارك في هذا المران جون أنطوي وماليك إيفونا ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد وصالح جمعة وعمرو السولية.

وعاد أحمد حمدي للمران الجماعي بعد إصابته في العضلة الضامة، وتدرب أيضا حسين السيد بعد تعرضه لالتواء في الكاحل.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري الثلاثاء في لقاء مؤجل من الدوري المصري الممتاز سيقام على استاد برج العرب.

وتعادل الأهلي في مباراتيه الأخيرتين في الدوري أمام طلائع الجيش وغزل المحلة.