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فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية أشلاء سيدة بمنطقتى بولاق والعمرانية

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فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية أشلاء سيدة بمنطقتى بولاق والعمرانية فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية أشلاء سيدة بمنطقتى بولاق والعمرانية
أمر المستشار أحمد ناجى رئيس نيابة جنوب الجيزة، بفحص بلاغات التغيب بعد العثور على أشلاء سيدة بمنطقتى بولاق الدكرور والعمرانية مقطعة إلى نصفين.

وكشفت مناظرة النيابة برئاسة المستشار طارق جودة وكيل النيابة لجثة المجنى عليها، أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية تبدو فى نهاية الثلاثينات من عمرها، مقطعة إلى نصفين، الجزء السفلى والمكون من القدم وجزء من البطن، أما الجزء العلوى ويشمل الرأس وباقى البطن والزراعين، وأنها مصابة بعدة طعنات نافذة فى الصدر والبطن وترتدى ملابس منزلية ومغطاة بعدة بطاطين.

وأكدت التحقيقات أن الأهالى بمنطقة العمرانية عثروا على الجزء السفلى من جسد السيدة ملقى فى منطقة نائية وملفوف بعدة بطاطين وأبلغوا رجال الشرطة على الفور، وأحيل البلاغ إلى النيابة، وبعدها بعدة أيام تلقت النيابة إخطارا من المديرية بالعثور على الجزء العلوى من السيدة بواسطة الأهالى بمنطقة بولاق الدكرور داخل شنطة سفر، فانتقل فريق من النيابة وناظر الجثة وتبين من خلال المناظرة أنه لذات السيدة.

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مصر 365

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