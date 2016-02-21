وزير العدل ينقل جلسات الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة لمحكمة وادى النطرون

قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند، نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة "28" جنوب القاهرة، المختصة بنظر القضية رقم 34510 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، المقيدة برقم 3985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة، إلى إحدى القاعات الملائمة بمحكمة سجن وادى النظرون بدلا من المقر الحالى.

كما قرر نقل انعقاد جلسات القضية رقم 10070 لسنة 2015 جنح كفر البطيخ، المقيدة برقم 2848 لسنة 2016 جنح مستأنف كفر سعد، إلى مجمع محاكم دمياط الابتدائية بشطا بدلا من المقر الحالى.

وشدد على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة، تنفيذ هذا القرار، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.