العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وسط الزراعات فى شبين الكوم بالمنوفية

عثر أهالى قرية بتبس التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على جثة سيدة مجهولة الهوية وسط الزراعات، تم نقلها إلى المستشفى لوضعها بالمشرحة، وتم إخطار مديرية الأمن، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بعثور أهالى قرية بتبس التابعة لمركز شبين الكوم، على جثة لسيدة مجهولة الهوية وسط الزراعات، تم نقلها إلى المشرحة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.