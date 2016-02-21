ضبط 111 كيلو لحوم فاسدة بأسيوط وتحرير 50 قضية تموينية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة أسيوط، من تحرير 50 قضية تموينية، خلال يوم واحد لمخالفات تموينية متنوعة.

وقال العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط، اليوم الأحد، إن الحملات مستمرة بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتكثيف الجهود والتنسيق مع مديرية التموين ومداومة المرور المستمر على الأسواق والمحلات العامة لتنقيتها من السلع الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وقال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين باسيوط أن المحاضر التي تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين بيع أسمدة أزوتية محظور بيعها خارج البطاقات الزراعية وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى وجبنة رومى غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وأضاف مدير مباحث التموين بأسيوط، أن بيان المضبوطات جاء كالآتى: طن من الأسمدة الأزوتيه المحظور بيعها خارج البطاقات الزراعية و111 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للأستخدام الآدمى و2 كيلو من الجبنة الرومى غير الصالحة للاستهلاك الآدمى منوها أن عدد المحاضر التى تم تحريرها فى مجال المخابز والمحال العامة والمطاعم حوالى 39 محضر.