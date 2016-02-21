الأمين العام للبرلمان الأفريقي يصل القاهرة

وصل صباح اليوم الأحد إلي مطار القاهرة الدولي، الدكتور مراد مختاري، أمين عام البرلمان الأفريقي، قادمًا على رأس وفد من الإمارات.

ومن المقرر أن يشارك “مختاري”، خلال زيارته إلى لمصر في المؤتمرالأول لرؤساء البرلمانات العربية، والذي سينعقد الأربعاء القادم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلستي عمل رئيسيتين، وستناقش الجلسة الأولى “التضامن العربي، وصيانة الأمن القومي العربي”، وتهدف إلى الخروج برؤى برلمانية، لدعم العمل العربي المشترك ﻋﻠﻰ جميع المستويات السياسية، التشريعية، الأمنية، الدفاعية، القضائية، الاقتصادية، الاجتماعية، والإعلامية.

كما يتضمن بحث سبل تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله، وتعزيز التعايش بين كافة مكونات المجتمع العربي، فضلًا عن حفظ نسيجه الاجتماعي.

وتناقش الجلسة الثانية محاولة تقريب الرؤى التنموية المستقبلية بين البرلمانات العربية، والتي تهدف للخروج برؤية برلمانية حول الإطار الإستراتيجي العربي للتنمية المستدامة، وسبل التكامل العربي، ودور البرلمانات العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

> كما تناقش تفعيل التشريعات العربية الموحدة ذات الصلة، ومن المقرر أن يتم رفع مخرجات المؤتمر إلى الدورة السابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والمقرر عقدها أوائل شهر أبريل 2016 .