أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

المؤتمر الـ18 للجمعية المصرية لأمراض الكبد يناقش تطعيمات فيروس سى

Google+ Print
المؤتمر الـ18 للجمعية المصرية لأمراض الكبد يناقش تطعيمات فيروس سى المؤتمر الـ18 للجمعية المصرية لأمراض الكبد يناقش تطعيمات فيروس سى

يعقد المؤتمر الـ18 للجمعية المصرية لأمراض الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية فى الفترة من 26 : 28 والذى يشارك فيه عدد كبير من أطباء الكبد والجهاز الهضمى فى ، ويحضره أطباء من دول حوض النيل بدعوة من وزارة الخارجية المصرية للاشتراك ومشاهدة ورشة عمل للمناظير الطبية المنقولة بالبث الحى من مستشفيات جامعة أسيوط.

وصرح الدكتور حلمى أباظة أستاذ الجهاز الهضمى والكبد ورئيس المؤتمر، أنه تم مناقشة الموضوعات الحديثة المتعلقة بالأمراض الفيروسية فى مصر والجديد فى علاجها. وأشار إلى أن العلاج المتاح حاليا هو الانترفيرون طويل المفعول لعلاج فيروس سى.

وهناك بصيص من الأمل بدأ يظهر فى الدراسات البحثية على قرب وجود تطعيم للفيروس والذى سيكون ضربة قاضية لهذا المرض، حيث إن التجارب تجرى الآن فى كاليفورنيا.

وأكد الدكتور يسرى طاهر أستاذ الجهاز الهضمى الكبد والمناظير الطبية بكلية طب الإسكندرية مقرر عام المؤتمر، أن الأدوية الجديدة التى سيتم استخدامها لعلاج فيروس سى مازالت تحت التجارب عالميا للتأكد من فعاليتها فى جميع الأنواع الجينية للفيروس ومن ضمنها النوع الجينى الرابع الموجود فى مصر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر