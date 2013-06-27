المؤتمر الـ18 للجمعية المصرية لأمراض الكبد يناقش تطعيمات فيروس سى

يعقد المؤتمر الـ18 للجمعية المصرية لأمراض الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية فى الفترة من 26 : 28 والذى يشارك فيه عدد كبير من أطباء الكبد والجهاز الهضمى فى مصر، ويحضره أطباء من دول حوض النيل بدعوة من وزارة الخارجية المصرية للاشتراك ومشاهدة ورشة عمل للمناظير الطبية المنقولة بالبث الحى من مستشفيات جامعة أسيوط.

وصرح الدكتور حلمى أباظة أستاذ الجهاز الهضمى والكبد ورئيس المؤتمر، أنه تم مناقشة الموضوعات الحديثة المتعلقة بالأمراض الفيروسية فى مصر والجديد فى علاجها. وأشار إلى أن العلاج المتاح حاليا هو الانترفيرون طويل المفعول لعلاج فيروس سى.

وهناك بصيص من الأمل بدأ يظهر فى الدراسات البحثية على قرب وجود تطعيم للفيروس والذى سيكون ضربة قاضية لهذا المرض، حيث إن التجارب تجرى الآن فى كاليفورنيا.

وأكد الدكتور يسرى طاهر أستاذ الجهاز الهضمى الكبد والمناظير الطبية بكلية طب الإسكندرية مقرر عام المؤتمر، أن الأدوية الجديدة التى سيتم استخدامها لعلاج فيروس سى مازالت تحت التجارب عالميا للتأكد من فعاليتها فى جميع الأنواع الجينية للفيروس ومن ضمنها النوع الجينى الرابع الموجود فى مصر .