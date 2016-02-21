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إصابة طفل بشلل نصفى لمروره مصادفة خلال نشوب مشاجرة فى كرداسة

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إصابة طفل بشلل نصفى لمروره مصادفة خلال نشوب مشاجرة فى كرداسة إصابة طفل بشلل نصفى لمروره مصادفة خلال نشوب مشاجرة فى كرداسة
أصيب طفل بشلل نصفى نتيجة إصابته بطلق نارى خرطوش نتيجة مروره مصادفة خلال نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بكرداسة، وتم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة النارية وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا من سائق أفاد فيه بإصابة ابنه البالغ من العمر 11 عاما "طالب" بشلل نصفى، نتيجة إصابته برش خرطوش خلال مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص.

وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين نقاش وسائق وبين عاملين بسبب اصطدام الطرف الأول بدراجة بخارية كان يستقلها الطرف الثانى، مما دفع العاملين لإطلاق الأعيرة الخرطوش من بندقية وفرد خرطوش نتج عنه إصابة الطفل الذى تصادف مروره بمكان المشاجرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين والأسلحة النارية، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365