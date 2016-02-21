مباحث قسم ثان سوهاج تلقى القبض على لص مشمع غطاء السيارات المركونة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان برئاسة الرائد أحمد المراغى معاون أول مباحث القسم، من إلقاء القبض على عاطل أثناء قيامه بسرقة مشمع غطاء السيارات المركونة بالشوراع دائرة القسم.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بتعدد البلاغات عن سرقة مشمع السيارات الموجودة بالشوراع وخاصة الجانبية.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفر أحدها عن تمكن الرائد أحمد المراغى، معاون مباحث القسم عن ضبط عمرو خلف" 35 سنة عاطل ‏ويقيم شارع سيالة أولاد نصير دائرة قسم أول سوهاج أثناء قيادته السيارة خاصته رقم 1617 ملاكى سوهاج ‏وبحوزته "15" غطاء مشمع سيارات ملاكى وبمواجهته عن مصدر تلك المضبوطات أقر بسرقتها من أعلى ‏السيارات الملاكى بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات عن مالكى تلك المضبوطات تم التعرف على أحمد رفعت عبد المجيد " 35 سنة مدرس ويقيم شارع صديق المنشاوى – دائرة قسم ثان سوهاج، وهيثم خميس عبد الحفيظ " 25 سنة طالب بكلية الحقوق ويقيم شارع صديق المنشاوى دائرة قسم ثان سوهاج‏، وخالد مصطفى محمد عبدالرحيم، 45 سنة مدرس ويقيم شارع بلال بن رباح – دائرة قسم ثان سوهاج‏، وأحمد محمد عبد الفتاح محمد، 46 سنة موظف بمحكمة سوهاج الابتدائية – ويقيم أولاد على – دائرة مركز المنشأة، ‏وتم استدعاؤهم وبعرض المضبوطات عليهم تعرفوا عليها وأفادوا بأنه تم الاستيلاء عليها من أعلى سياراتهم، وأنهم لم يحرروا محاضر عن تلك الوقائع، وجارى التحرى عن باقى مالكى تلك المسروقات - تحرر عن ذلك المحضر رقم ‏‏1135 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2016 ‏.

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