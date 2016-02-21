«طرق دبي» تعزز المزايا الاستثمارية لمشروع «واحة الاتحاد»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات تمديد موعد تسليم مستندات تأهيل المطورين والمستثمرين الراغبين في تقديم عطاءاتهم لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة مشروع واحة الاتحاد حتى 28 فبراير الجاري، فضلاً عن إجرائها العديد من التحسينات المالية المهمة على الهيكل الاستثماري للمشروع، وذلك من خلال العمل على تحديث وثائق التأهيل.

وأوضح عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة حرصت على توفير المرونة مع المطورين والمستثمرين بإدخال أساليب تصميم ونماذج جديدة للشروط المالية والتعاقدية للمشروع لزيادة جاذبيته أمام للمستثمرين، كما أنها ارتأت توفير ضمان الحد الأدنى من الإيراد المتوقع للمُطّور الخاص الذي سيتم اختياره حيث لم يعد المُطور مطالبا بدفع مبلغ ثابت نظير الاستثمار وذلك في حالات خاصة وأحكام معينة.

وأضاف: إن تمديد موعد تسليم طلبات المطورين وإجراء العديد من التحسينات والتعديلات في الشروط المالية على هيكل مشروع واحة الاتحاد، جاء بعد استطلاعات موسعة لحالة السوق وأفضل الممارسات العالمية، ومناقشة المبادئ التجارية الخاصة بمشروع واحة الاتحاد، وهو ما يعكس حرصنا على تحسين جاذبية وجدوى المشروع، الذي يتمتع بمميزات خاصة باعتباره أول مشروع تطوير عمراني موجها نحو محطات المترو (Transient Oriented Development -TOD) ينفذ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ويقع في أكثر المناطق الحيوية في دبي، ويرتبط مع وسائل النقل كافة ( المترو، الحافلات، مركبات الأجرة، والنقل البحري).

ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، إلى أنه سيستمر استلام الطلبات الخاصة بوثائق التأهيل المسبق من المطورين والمستثمرين الراغبين في هذا المشروع، حتى 28 فبراير الجاري، وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستيفاء المتطلبات وفقا لأعلى المعايير والإجراءات المنصوص عليها، موضحاً أنه جار عقد اجتماعات خلال الفترة الحالية مع العديد من المطورين كل على حدة لمناقشة الخطوط العريضة ووثائق التأهيل والمناقصة والتي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae أوعن طريق البريد الإلكتروني (unionoasis@rta.ae).