قرعة كوبا أمريكا.. هل يصطدم سواريز بميسي أو نيمار؟

وفقا لتصنيف القرعة، قد تجد الأرجنتين في مواجهة تشيلي مجددا وقد ترى لويس سواريز ونيمار نجمي برشلونة وجها لوجه في الدور الأول.

في الثالثة صباحا فجر الإثنين بتوقيت القاهرة ستجرى قرعة كوبا أمريكا "النسخة المئوية" في مدينة نيويورك الأمريكية والتي ستسفر عن فرق مجموعات البطولة الأربع.

ولن تكون تشيلي حاملة اللقب في التصنيف الأول وكذلك أوروجواي مما يمنح الإمكانية لوقوع المنتخبين في مواجهة عملاقي القارة اللاتينية البرازيل والأرجنتين.

البطولة مكونة من 16 فريقا (جميع منتخبات أمريكا الجنوبية إضافة لـ6 من أمريكا الشمالية) وليس 12 بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة نسختها الأولى.

وستقام لأول مرة في التاريخ خارج أمريكا الجنوبية، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتضمن التصنيف الأول منتخبات أمريكا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك، بينما الثاني قوامه كولومبيا وأوروجواي وتشيلي والإكوادور.

أما الثالث فيضم كوستاريكا وبنما وجامايكا وهايتي، بينما الرابع يتضمن فنزويلا وبوليفيا وبيرو وباراجواي.

وستتضمن كل مجموعة فريقا من كل تصنيف.

وستنطلق البطولة في الثالث من يونيو المقبل بمواجهة أمريكا المضيفة أمام فريق سيتحدد وفقا للقرعة في مدينة سانت كلارا بمقاطعة كاليفورنيا.

أما المباراة النهائية فستقام يوم 26 يونيو على استاد ميتلايف بنيويورك.