دامبروزيو أول إيطالي يسجل لإنتر منذ 15 شهرا

يعتبر هدف تقدم إنتر ميلان عن طريق الظهير دانيلو دامبروزيو هو الأول الذي يسجله لاعب إيطالي لصالح الأفاعي منذ أكثر من عام.

وتقدم دامبروزيو لصالح إنتر أمام سامبدوريا في المباراة التي انتهت لصالح فريق الأول تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان أخر هدف سجله لاعب إيطالي لصالح النيراتزوري قد جاء بتاريخ 15 ديسمبر 2014 عندما سجل أندريا رانوكيا الهدف الثاني لفريقه في مرمى كييفو فيرونا بصناعة من دامبروزيو في الجولة الـ15 من الموسم الماضي.

وانتظر إنتر ميلان 433 يوما منذ هدف رانوكيا حتى يسجل له لاعب إيطالي إلى أن أحرز دامبروزيو أمام سامبدرويا السبت.

وشهدت تلك الفترة تسجيل الفريق لـ67 هدفا كانت الغالبية العظمى منها لصالح الثنائي الأرجنتيني ماورو إيكاردي ورودريجو بالاسيو الذي سجل 33 هدفا.