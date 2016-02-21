رونالدو البرازيلي: ميسي أكثر إبداعا من كريستيانو

يرى رونالدو أسطورة البرازيل السابق أن ليونيل ميسي أكثر إبداعا من كريستيانو رونالدو حين سؤل عن اللاعبين الأفضل في العالم.

وتفوق ميسي على رونالدو في صراع الكرة الذهبية العام الماضي ليحصد الجائزة للمرة الخامسة في التاريخ مقبل 3 مرات توج فيها قائد البرتغال.

وقال رونالدو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا:"ميسي ورونالدو عظيمان، هما أفضل من باقي اللاعبين".

ثم استدرك "لكنني أرى أن ميسي نوعا ما أكثر إبداعا من رونالدو".

وأضاف "الطريقة التي يلمس بها الكرة مع تحركه السريع وتغيير وجهته في الملعب، ليس من السهل عمل ذلك والكرة بين قدميك".