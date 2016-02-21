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صالح جمعة: نواجه سوء حظ.. وإهدار الوقت سبب التعادل أمام الجيش والمحلة

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صالح جمعة: نواجه سوء حظ.. وإهدار الوقت سبب التعادل أمام الجيش والمحلة صالح جمعة: نواجه سوء حظ.. وإهدار الوقت سبب التعادل أمام الجيش والمحلة

يرى صالح جمعة لاعب الأهلي أن سوء الحظ الذي واجهه الفريق في مباراتيه الأخيرتين هو الذي تسبب في فقدان الفريق لـ4 نقاط.

وفشل الأهلي في الفوز على طلائع الجيش وغزل المحلة ليتقلص الفارق بينه وبين الوصيف الزمالك إلى 5 نقاط في صراع الدوري المصري الممتاز.

وقال صالح على هامش مران الأهلي الأحد:"تعادلنا بسبب إهدار الوقت من جانب لاعبي الجيش والمحلة، فلقد فقدنا تركيزنا بسبب هذا".

ثم استدرك "أيضا واجهنا سوء توفيق غريب أمام المرمى، لم يكن الأمر طبيعي".

وتابع "لا توجد لدي مشكلة في عدم المشاركة بصفة أساسية، فأنا تحت أمر الجهاز الفني".

وأتم "لا بديل عن الفوز أمام المصري في المواجهة المقبلة، تنتظرنا مباراة صعبة للغاية سنبذل فيها أقصى ما لدينا".

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