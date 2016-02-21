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مدرب إنبي لـ في الجول: دجلة ارتقى مع الحضري.. مالودا ممتاز ولكن

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مدرب إنبي لـ في الجول: دجلة ارتقى مع الحضري.. مالودا ممتاز ولكن مدرب إنبي لـ في الجول: دجلة ارتقى مع الحضري.. مالودا ممتاز ولكن

أوضح خالد متولي المدرب المساعد لفريق إنبي أن مواجهة وادي دجلة الأحد في الدوري ستكون غاية في الصعوبة واصفا إياها بالمصيرية.

ويحل إنبي ضيفا على نظيره وادي دجلة في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ6 للدوري المصري الممتاز ويحتل الفريق البترولي المركز الـ10 برصيد 25 نقطة في حين أن دجلة يحتل المركز الـ11 بنفس رصيد النقاط لكن أقل في فارق الأهداف.

وفي تصريحات خاصة لـFilGoal.com قال متولي:"مباراة وادي دجلة غاية في الصعوبة، أراها مصيرية، نحن نلعب ضد فريق محترم ومتكامل ويمتلك عناصر خبرة بالإضافة لسلسلة النتائج الجيدة خلال الفترة الأخيرة ولا بديل عن الفوز من أجل تحسين صورتنا والترتيب".

وتابع المدرب المساعد للفريق البترولي "من المهم أن نكون في مركز جيد برصيد 28 قبل فترة التوقف، سيشكل هذا فارقا معنويا وسنحاول خلال المعسكر أن نرتقي بالأداء الفني والبدني".

وعن قوة إنبي أشار "نحن نلعب جيدا خارج ملعبنا وعلينا احترام الخصم من أجل تحقيق نتيجة جيدة، هذا هو الأمر المهم أكثر من الأداء، لقد كانت الخسارة أمام اتحاد الشرطة مفاجئة، الجميع هنا يتحمل النتيجة، معظم اللاعبين لم يكونوا في كامل مستواهم".

واستطرد "أعتقد أننا عالجنا أخطاء مباراة الشرطة ونطالب لاعبينا بالتركيز وتنفيذ التعليمات من أجل تحقيق نتيجة جيدة".

وعن المنضم حديث إلى دجلة فلوران مالودا "إنه إضافة جيدة وقوية لدجلة، اسم كبير يتميز بتمريراته الدقيقة وعرضياته النموذجية، إنه صانع لعب ممتاز لكن لياقته البدنية تقل في الشوط الثاني".

وأشاد متولي أيضا بتألق عصام الحضري حارس الخصم في مباراة الغد قائلا:"لقد صنع الفارق لوادي دجلة، فهو يمتلك تاريخا كبيرا وقيمة مصرية وإفريقية. تفوقه ساعد وادي دجلة بكل تأكيد".

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