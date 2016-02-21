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العشرات من أفراد الشرطة يدخلون مديرية أمن الشرقية لتنظيم وقفة احتجاجية

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العشرات من أفراد الشرطة يدخلون مديرية أمن الشرقية لتنظيم وقفة احتجاجية العشرات من أفراد الشرطة يدخلون مديرية أمن الشرقية لتنظيم وقفة احتجاجية
دخل العشرات من أفراد الشرطة بمختلف الأقسام والمراكز منذ قليل إلى مبنى مديرية أمن الشرقية، لتنظيم وقفة احتجاجية، تضامنا مع زملاء المقبوض عليهم من قبل أجهزة الأمن.

وفى سياق متصل يشهد محيط مدرية الأمن استنفارا أمنيا مكثفا من قبل قوات الأمن المركزى.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 أمناء شرطة ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة. يذكر أن مصدرا أمنيا ذكر أنه من ضمن المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل المسئول عن اعتصام أمناء الشرطة بالشرقية منذ عدة أشهر، وأنهم كانوا قادمين لمدينة الإنتاج للحديث عن الأزمات التى تواجه الأمناء.

وأكد المصدر أنه تم إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج، وألقى القبض عليهم، وتم اقتيادهم لنيابة أمن الدولة، ومن المقبوض عليهم أيضا الأمناء شريف رضا وإسماعيل مختار من قوة مرور الشرقية.


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