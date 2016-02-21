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رئيس الأركان الأمريكى يغادر القاهرة بعد لقاء الفريق أول صدقى صبحى

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رئيس الأركان الأمريكى يغادر القاهرة بعد لقاء الفريق أول صدقى صبحى رئيس الأركان الأمريكى يغادر القاهرة بعد لقاء الفريق أول صدقى صبحى
غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد، الفريق أول جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين بحث خلالها دعم التعاون لمواحهة التنظيمات الإرهابية.

والتقى المسئول الأمريكى خلال زيارته مع الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، وتم بحث علاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال هذه المرحلة الحرجة وتؤسس لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.

كما التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مع الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحث معه عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة.
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