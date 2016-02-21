الثلاثاء المقبل.. 12عازف تشيللو يقدمون موسيقى 6″أناشيد شعبية إسبانية” بالأوبرا

بحثًا عن تجربة فنية مختلفة، يقدم 12عازف تشيللو بأوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة كامل صلاح الدين، مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية والمصرية التى كتب خصيصًا لآلة التشيللو، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 23 فبراير على المسرح الصغير.

ويقدم العازفون بالحفل، كونشيرتو لمجموعة التشيللو لـ جون دولاند ، كونشيرتو ثنائى التشيللو والمجموعة لـ انطونيو فيفالدى ، معزوفة لـ 8 الات تشيللو لـ ارفو بيرت ، مؤلفة بعنوان هدوء الغابة للتشيللو المنفرد والمجموعة لـ انطونين ديفورجاك ، خمس قطع صغيرة للتشيللو لـ جمال عبد الرحيم ،و 6 اناشيد شعبية اسبانية لـ مانولى دى فالا .

ويأتى الحفل فى اطار التطوير الفنى الذى يشهده اوركسترا القاهرة السيمفونى، والهادف الى اثراء ريبرتواره والقاء الضوء على مجموعة من نوادر المؤلفات الكلاسيكية .