وفاة الخفير الثانى فى أحداث الهجوم على المنطقة الأثرية بدير البرشا بالمنيا

توفى اليوم الأحد الخفير الثانى متأثرا بإصابته داخل مستشفى المنيا الجامعى والذى تعرض أمس السبت، لهجوم من قبل مجهولين على المنطقة الأثرية التابعة لدير البرشا بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد السميع فرغلى رئيس مباحث الآثار بالمنيا، يفيد بقيام مجهولين بإطلاق النيران وسقوط قتلى ومصابين بالمنطقة الأثرية التابعة لدير البرشا.

تبين بعد التحريات، مقتل عسراوى كامل جاد الشهير بواعر والمقيم بدير أبو حنس " خفير"، وإصابة، مصطفى على أحمد، مقيم دير أبو حنس "حالته خطر والذى توفى اليوم متأثرا بجروحه إثر تعرضهم لإطلاق النيران من مجهولين بغرض سرقة المنطقة الأثرية.