القبض على تشكيل عصابى لقيامه بسرقة السيارات فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى لقيامه بسرقة السيارات بالقاهرة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مكافحة جرائم سرقة السيارات، مفادها قيام كل من خليفة ع.ا.خ 46 سنة مدرس ومقيم بمدينة نصر والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "سلاح بدون ترخيص "والمحكوم عليه فى 3 أحكام حبس و"محمد.س" 35 سنة صاحب مغسلة ومقيم بمنطقة صقر قريش و"أحمد.م" 23 سنة عاطل ومقيم بمنطقة عزبة الهجانة و"طه.م.ع" 36 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمركز أشمون و"أحمد.ش.ع" 36 سنة عامل دوكو سيارات ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية و"محمد .ا.م" 31 سنة سمكرى سيارات ومقيم بمنطقة حدائق القبة يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات حديثة الصنع بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك وتعديل أرقام الشاسيه والموتور وإعادة ترخيصها والتصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم وبحوزة الأول السيارة رقم ( ب ق هـ 576) ماركة هيونداى فيرنا موديل 2010 بيضاء اللون مستأجرة، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات أيدوها واعترف كل من الأول والثانى والثالث بسرقة السيارات باستخدام السيارة المضبوطة بحوزة الأول وتسليمها لكل من الرابع والخامس والسادس لتعديل أرقام الشاسيه والموتور للسيارات المستولى عليها بأرقام سيارات متلفة نتيجة حوادث سير لتسهيل التصرف فيها بالبيع، وأقروا بارتكابهم السرقات التالية:

>سرقة سيارة ماركة شيفروليه أفيو والمبلغ بسرقتها بتاريخ 9/2/2016م من المواطنة دعاء عبدالمجيد طه - وتم ضبطها وسرقة السيارة ماركة شيفروليه لانوس والمبلغ بسرقتها بتاريخ 24/1/2016م من المواطن مصطفى محسن ذكى محمود – تم ضبطها وسرقة السيارة ماركة هيونداى إلنترا والمبلغ بسرقتها بتاريخ 19/12/2013 م من المواطن أحمد سلامة مصطفى عوض – وتم ضبطها وبعرض السيارات على المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموهم بالسرقة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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