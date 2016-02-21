أخبار عاجلة

«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
لماذا تعامل الكنيسة رعاياها كأموات ظهر أحد السعف؟ -
السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على تشكيل عصابى لقيامه بسرقة السيارات فى القاهرة

Google+ Print
القبض على تشكيل عصابى لقيامه بسرقة السيارات فى القاهرة القبض على تشكيل عصابى لقيامه بسرقة السيارات فى القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى لقيامه بسرقة السيارات بالقاهرة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مكافحة جرائم سرقة السيارات، مفادها قيام كل من خليفة ع.ا.خ 46 سنة مدرس ومقيم بمدينة نصر والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "سلاح بدون ترخيص "والمحكوم عليه فى 3 أحكام حبس و"محمد.س" 35 سنة صاحب مغسلة ومقيم بمنطقة صقر قريش و"أحمد.م" 23 سنة عاطل ومقيم بمنطقة عزبة الهجانة و"طه.م.ع" 36 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمركز أشمون و"أحمد.ش.ع" 36 سنة عامل دوكو سيارات ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية و"محمد .ا.م" 31 سنة سمكرى سيارات ومقيم بمنطقة حدائق القبة يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات حديثة الصنع بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك وتعديل أرقام الشاسيه والموتور وإعادة ترخيصها والتصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم وبحوزة الأول السيارة رقم ( ب ق هـ 576) ماركة هيونداى فيرنا موديل 2010 بيضاء اللون مستأجرة، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات أيدوها واعترف كل من الأول والثانى والثالث بسرقة السيارات باستخدام السيارة المضبوطة بحوزة الأول وتسليمها لكل من الرابع والخامس والسادس لتعديل أرقام الشاسيه والموتور للسيارات المستولى عليها بأرقام سيارات متلفة نتيجة سير لتسهيل التصرف فيها بالبيع، وأقروا بارتكابهم السرقات التالية:
>سرقة سيارة ماركة شيفروليه أفيو والمبلغ بسرقتها بتاريخ 9/2/2016م من المواطنة دعاء عبدالمجيد طه - وتم ضبطها وسرقة السيارة ماركة شيفروليه لانوس والمبلغ بسرقتها بتاريخ 24/1/2016م من المواطن مصطفى محسن ذكى محمود – تم ضبطها وسرقة السيارة ماركة هيونداى إلنترا والمبلغ بسرقتها بتاريخ 19/12/2013 م من المواطن أحمد سلامة مصطفى عوض – وتم ضبطها وبعرض السيارات على المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموهم بالسرقة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟