أخبار عاجلة

«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
لماذا تعامل الكنيسة رعاياها كأموات ظهر أحد السعف؟ -
السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورات جوية

Google+ Print
زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورات جوية زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورات جوية

كيم جونج أون

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على المناورات الجوية التي تقوم بها القوات الجوية الكورية الشمالية، حسبما ذكرت وسائل الاعلام الحكومية اليوم الأحد في كوريا الشمالية، في عرض واضح للقوة وسط توترات مع العالم الخارجي.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه “أقيمت مناورات للهجوم والدفاع بين وحدات كبيرة مشتركة من الجيش الكوري الشعبي في 3 اتجاهات في الوقت نفسه”، مضيفة أن كيم أشرف على هذه المناورات.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قالت وكالة الانباء المركزية الكورية إن التدريبات هذه تهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية للدفاع عن بيونج يانج من الهجمات.

وقالت وسائل الاعلام الرسمية في إرسال آخر في نفس اليوم إن كيم أشرف على التدريبات الجوية للجيش الشعبي الكوري وقوات مكافحة سلاح الجو من دون أن تحدد التاريخ.

ودعا كيم طياري المقاتلات إلى المطار دون إشعار مسبق لاختبار مهاراتهم على الفور.

ونقلت عنه قوله “كما أكدت كلما رأيت تدريبات طياري المقاتلات، لا يرتبط الدفاع الجوي الإقليمي في البلاد بحالة الطقس والوقت، والحروب الحديثة تجرى في أسوأ الحالات”.

ورغم أن وسائل الإعلام لم تكشف عن تاريخ اجراء التدريبات، لكنها على الأرجح وقعت يوم أمس السبت حيث تميل الوكالة عادة لتقديم تقارير عن أخبار اليوم السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا