زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورات جوية

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على المناورات الجوية التي تقوم بها القوات الجوية الكورية الشمالية، حسبما ذكرت وسائل الاعلام الحكومية اليوم الأحد في كوريا الشمالية، في عرض واضح للقوة وسط توترات مع العالم الخارجي.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه “أقيمت مناورات للهجوم والدفاع بين وحدات كبيرة مشتركة من الجيش الكوري الشعبي في 3 اتجاهات في الوقت نفسه”، مضيفة أن كيم أشرف على هذه المناورات.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قالت وكالة الانباء المركزية الكورية إن التدريبات هذه تهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية للدفاع عن بيونج يانج من الهجمات.

وقالت وسائل الاعلام الرسمية في إرسال آخر في نفس اليوم إن كيم أشرف على التدريبات الجوية للجيش الشعبي الكوري وقوات مكافحة سلاح الجو من دون أن تحدد التاريخ.

ودعا كيم طياري المقاتلات إلى المطار دون إشعار مسبق لاختبار مهاراتهم على الفور.

ونقلت عنه قوله “كما أكدت كلما رأيت تدريبات طياري المقاتلات، لا يرتبط الدفاع الجوي الإقليمي في البلاد بحالة الطقس والوقت، والحروب الحديثة تجرى في أسوأ الحالات”.

ورغم أن وسائل الإعلام لم تكشف عن تاريخ اجراء التدريبات، لكنها على الأرجح وقعت يوم أمس السبت حيث تميل الوكالة عادة لتقديم تقارير عن أخبار اليوم السابق.