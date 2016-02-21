انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اليوم

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في أكثر من 5 آلاف مركز طبي على مستوى الجمهورية، وتستمر اعتبارا من اليوم وعلى مدار 4 أيام.

وأعلنت الوزارة – في بيان لها – أن الحملة تستهدف تطعيم 15 مليونا و533 ألف طفل تقريبًا من عمر يوم وحتى 5 سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أنه يتم تنفيذها من خلال 50 ألف فريق طبي يضم 80 ألف فرد بين طبيب وممرض ومراقب صحي، مشيرا إلى أنه تم توزيع 17.5 ألف جرعة تطعيم على الوحدات والمراكز الطبية.

أ ش أ