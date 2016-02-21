مع بداية الحملة.. أسباب فشل التطعيم ضد مرض شلل الأطفال وكيفية تجنبها

تبدأ اليوم حملة وزارة الصحة للتطعيم ضد شلل الأطفال، وينتاب القلق كثيرًا من الآباء والأمهات من عدم سلامة التطعيم أو انتهاء تاريخ صلاحيته وخطأ طريقة حفظه واحتمالية فشل نتائجه.

وأوضح الدكتور مجدى فتوح مسعد، أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة وشلل الأطفال بمستشفى الساحل التعليمى، أن من أسباب فشل التطعيمات خصوصًا تطعيم شلل الأطفال وهو عدم الاحتفاظ به فى درجة حرارة مناسبة، حيث يجب حفظ تطعيم شلل الأطفال فى درجة 8 تحت الصفر ولذلك يفضل تعاطى التطعيم من الوحدات الصحية وليس من الشارع إن أمكن، كما تشمل قائمة أسباب فشل التطعيم رفض الطفل ابتلاع الطعم وبصقه من فمه أو إصابته بالإسهال الكثيف.

ونصح أستاذ طب الأطفال بإرضاع الطفل طبيعيًا "من ثديى أمه" قبل إعطاؤه التطعيم بنصف ساعة على الأقل وإرضاعه أيضًا بعد تناول التطعيم بنصف ساعة لتجنب القىء ومن ثم احتفاظه بجرعة التطعيم فى جوفه لافتًا لضرورة إعطاء الطفل جرعة التطعيم مرة أخرى إذا تقيأ خلال 10 دقائق من تناوله الجرعة الأولى.

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