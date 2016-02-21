مقتل وإصابة 24جنديًا بالجيش الليبي في اشتباكات بنغازي

لقي 9 جنود بالجيش الليبي مصرعهم وأصيب 15 آخرون في حصيلة نهائية لعملية “دم الشهيد” الذي قامت بها قوات الجيش أمس على تجمعات قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة.

وقال متحدث القوات الخاصة الليبية “الصاعقة” العقيد ميلود الزوي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – إن “9 جنود من قوات الجيش لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء عملية (دم الشهيد) الذي قامت بها قوات الجيش أمس بمساعدة القوات الخاصة بمحاور القتال (بوعطني والسليني وسي فرج)”.

وأضاف الزوي أن “الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة، وتم نقلهم لمستشفى المدينة لتقديم الخدمات الطبية لهم”، لافتا إلي أن الجثامين ستعرض على الطب الشرعي.

وأكد أن قوات الجيش حققت تقدما بكافة محاور القتال وتسير بخطى ثابتة نحو تحرير مدينة بنغازي.

أ ش أ