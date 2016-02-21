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رئيس الأركان الأمريكي يغادر القاهرة

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رئيس الأركان الأمريكي يغادر القاهرة رئيس الأركان الأمريكي يغادر القاهرة

الفريق أول “جوزيف دانفورد”، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

غادر مطار القاهرة الدولي، الفريق أول “جوزيف دانفورد”، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، بحث خلالها دعم التعاون، لمواجهة التنظيمات الإرهابية .

والتقى “دانفورد”، خلال زيارته مع الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، وتم بحث علاقات الصداقة “القوية”، والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال هذه المرحلة الحرجة، وتؤسس لمزيد من التنسيق، والتعاون المشترك خلال المرحلة القادمة .

كما التقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مع الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، حين بحث معه عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خاصةً في مجالات التدريبات المشتركة، ونقل وتبادل الخبرات، ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة .

 

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