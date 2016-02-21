مصرع شرطي في حادث تصادم في سوهاج

لقي رقيب شرطة مصرعه في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك على طريق «أسيوط – سوهاج» الشرقي بناحية قرية الكولة بمركز أخميم.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج،إخطارًا من مركز شرطة أخميم بوقوع مصادمة بناحية الكولا دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال قيادة توماس ميلاد جرجيوس، 45 عام سائق، السيارة رقم 8517، ميكروباص اصطدم بتوك توك قيادة حشمت أحمد عبدالكريم رشوان، 38 عام رقيب شرطة من قوة نقطة شرطة الكولا التابعة للمركز، حال عودته إلى منزله، عقب انتهاء خدمته، ولاذ بالفرار ، ما نتج عنه وفاته، وإصابة قائد السيارة حيث تم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

بسؤال خال المتوفي المدعو محمود السيد عبد السلام سن 64 عامل ويقيم بذات الناحية أتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة المذكورونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2413 جنح المركز لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.