رئيس جهاز العبور: تطوير المحور الغربي والمحورين الرئيسيين بالمدينة

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، قيام جهاز المدينة بتكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، بدراسة تطوير المحور الغربي للمدينة بطول حوالي 10770م، والذي يفصل مدينة العبور عن مدينتي النهضة والسلام.

وأكد “غنيم”، وفقًا لما ذكره بيان الجهاز، اليوم الأحد، أن تطوير هذا المحور يأتي استكمالًا لتطوير شبكة الطرق بالمدينة، وخلق محاور رئيسية جديدة، لتقليل الكثافة المرورية على الطريق الرئيسي للمدينة، وخدمة مناطق: ” الحي التاسع، المنطقة الصناعية الأولى، الامتدادين الشمالي والغربي لها، المنطقة الترفيهية، وربط تلك المناطق بطريقي القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، والقاهرة – بلبيس الصحراوي”.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ” إن جهاز المدينة أيضً قد قام بطرح أعمال تطوير الطريق الرئيسي الأول بالمدينة، الذي يربط أحياء المدينة المختلفة بطريقي “القاهرة – الإسماعيلية” الصحراوي، و”القاهرة – بلبيس الصحراوي”، من نفق مدينة العبور حتى ميدان أحمد عرابي بطول حوالي 9كم.

وأضاف أن شملت أيضًا إنشاء نفقين يربطان شرق المدينة بغربها، ليصبح الطريق الرئيسي شبه حر، كما قام الجهاز بطرح تطوير المحور الرئيسي الثاني (الشرقي) طريق خط 10، بطول حوالي 14كم، تبدأ من تقاطع طريق خط 10 مع طرق أحمد بدوي، وهو أحد أهم المحاور العرضية بالمدينة، والذي يربط المحور الأول بالمحور الثاني، حتى طريق “القاهرة – بلبيس” الصحراوي، ويمتد موازيًا لطريق بلبيس، حتى تقاطعة مع المحور الرئيسي الأول بتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه.