أخبار عاجلة

«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
لماذا تعامل الكنيسة رعاياها كأموات ظهر أحد السعف؟ -
السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل وإصابة 24جنديًا بالجيش الليبي في حصيلة نهائية جراء اشتباكات ببنغازي

Google+ Print
مقتل وإصابة 24جنديًا بالجيش الليبي في حصيلة نهائية جراء اشتباكات ببنغازي مقتل وإصابة 24جنديًا بالجيش الليبي في حصيلة نهائية جراء اشتباكات ببنغازي

أرشيفية

لقي 9 جنود بالجيش الليبي مصرعهم وأصيب 15 آخرون في حصيلة نهائية لعملية “دم الشهيد” الذي قامت بها قوات الجيش أمس على تجمعات قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة.

وقال متحدث القوات الخاصة الليبية “الصاعقة” العقيد ميلود الزوي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – إن “9 جنود من قوات الجيش لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء عملية (دم الشهيد) الذي قامت بها قوات الجيش أمس بمساعدة القوات الخاصة بمحاور القتال (بوعطني والسليني وسي فرج)”.

وأضاف الزوي أن “الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة، وتم نقلهم لمستشفى المدينة لتقديم الخدمات الطبية لهم”، لافتا إلي أن الجثامين ستعرض على الطب الشرعي.

وأكد أن قوات الجيش حققت تقدما بكافة محاور القتال وتسير بخطى ثابتة نحو تحرير مدينة بنغازي.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا