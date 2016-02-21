حساسية الأنف عند الأطفال

قد تلاحظ بعض الأمهات في فصل الشتاء، خصوصاً ومع مقدم فصل الربيع، أن طفلها يعاني من الرشح غير المنقطع ويعطس ويحك أنفه باستمرار، وتستمر هذه الحالة طيلة أيام السنة أيضاً، وهذه الحالة تعرف بحساسية الأنف حسبما يؤكد الدكتور إيهاب الإمام، استشاري طب الأطفال، والذي يشير إلى النقاط التالية بخصوص هذه الحالة:

-يجب أن يؤكد الطبيب أن هذه الحالة ليس سببها وجود لحمية في الأنف، وفي حال وجود اللحمية يجب أن يتم استئصالها.

- إبعاد الطفل عن مسببات الحساسية مثل العطور والدخان والتربة.

- التخلص من الحيوانات الأليفة في البيت.

- البعد عن فرش كل البيت بالسجاد.

- تهوية البيت جيداً.

- البعد عن ألعاب الفرو للصغار.

- عدم الخروج من البيت في الجو المغبر والمليء بالأتربة.

- عدم نشر ملابس الطفل في الجو المغبر والمترب؛ لأن ذلك يزيد من الحساسية.

- ليس للأكل أي علاقة بحساسية الأنف.

العلاج:

• نستخدم مضادات الحساسية.

• بخاخات الأنف الموضعية المحتوية على الكورتيزون الموضعي، والذي لا يشكل أي ضرر.

• تستخدم بخاخات الكورتيزون الموضعية من سن سنتين، أو قبل ذلك.

سبل الوقاية من حساسية الأنف:

• استخدام بخاخات الكورتيزون أو بخاخات تحتوي على sodium cromoglycate، وهذه تستخدم من سن 3-6 أشهر حسب التحسن.

• استخدام مادة montelucast، وهي تعمل على زيادة مناعة الجهاز التنفسي.

• يستخدم سينجولير وليبيل، وهذا جرعته من سن 6 أشهر حتى سنتين، بأن نضع كيس 4 مجم مساءً مع تفاح مهروس، أو بطاطس مهروسة أو ملعقة زبادي، ويؤخذ خلال 15 دقيقة من تحضيره.

• من سن سنتين حتى خمس سنوات يؤخذ قرص عن طريق المضغ 4 مجم مساءً.

• أكبر من سن خمس سنوات يؤخذ قرص10 ملجم مساءً.

• يستمر في تناول هذا الدواء لمدة 3-6 أشهر.