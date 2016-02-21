الأعشاب لمعالجة الأطفال ... دليل خاص

عاد الطب البديل من خلال الدراسات والأبحاث الحديثة؛ ليؤكد فعاليته وجودته وإمكانية الاعتماد عليه للتقليل من الآثار الجانبية للعقاقير الكيميائية.

الدكتور عطية محمود المتخصص في طب الأعشاب، وسم النحل يقدم لك دليلاً شاملاً لكل ما يحتاجه طفلك من صيدلية الأعشاب المنزلية:

الأمراض التي تصيب الأطفال وكيفية التعامل معها بالأعشاب

* المغص والتقلصات: أقوى الأعشاب المهدئة والمضادة للتقلصات هي البابونج واليانسون والكراوية والنعناع والكمون والريحان؛ لاحتوائها على مواد مهدئة جداً ومطهرة ومسكنة، ويمكن تناولها جميعاً كتركيبة بنسب متساوية، ولكن التركيبة ممنوعة للأطفال تحت ستة أشهر، ويجب تناولها مفردة، أي اختيار عشبة واحدة للعلاج.

* الإسهال: بالنسبة للرضع البابونج أقوى مطهر ومعالج للإسهال مع الدوام عليه، وبالنسبة لمن هم فوق سن ستة أشهر يمكن استعمال البابونج أو الزعتر أو النعناع أو الكمون أو الكراوية مع مبشور الجزر الناعم أو مبشور التفاح الطازج.

* الإمساك: للأطفال تحت سن ستة أشهر يعتبر زيت اللوز الحلو مسهلاً لطيفاً للأطفال بجرعة نصف ملعقة قبل النوم وعلى الريق، ويراعى أن يكون الزيت أصلياً، كما أن زيت الزيتون ملين لطيف مع الكمون أو البابونج أو اليانسون أو الكراوية، أما من تجاوز عمره السنتين فيكون علاجه بتركيبة ثلاثة أعشاب أو أكثر حسب العمر، تتكون من البابونج وبذور الشمر وبذور الشبت والنعناع والريحان والزعتر والشيكوريا، ويجب أن تكون التركيبة بنسب متساوية.

* السعال: اليانسون والكمون والنعناع وورق الجوافة والتليو وحبة البركة والزعتر، كل هذه الأعشاب قوية جداً في معالجة السعال المصاحب للبلغم، وإذا كان عمر الطفل قد تجاوز ست السنوات يضاف لبان الدكر كطارد للبلغم.

* التهاب الحلق: النعناع والبابونج واليانسون والريحان والزعتر والشمر، ولكن بدون تحلية أفضل إن لم يتواجد العسل، وإذا كان الطفل يستطيع الغرغرة فتكون الجرعة بدون تحلية نهائياً.

* التسلخات: مبشور الجزر الناعم جداً كضمادة لمدة 12 ساعة، فهو قوي جداً في علاج التسلخات، إضافة إلى زيت الزيتون وزيت البابونج وزيت حبة البركة.

* الجفاف: هو فقدان الجسم للماء والسوائل، وأفضل تعويض للسوائل هو عصير التفاح الطازج وعصير الخيار وعصير الموز باللبن وشوربة الدجاج وماء الأرز وماء الشعير «التلبينة»، كما يجب تجنب الدهون والآيس كريم والسكريات الصناعية التي تتسبب في سحب الماء من الجسم لإذابتها.

* فطريات اللسان والفم: يكون علاجها بتدليك الفم واللسان بالتمر أو بالعسل بنسبة تكفي للتدليك، أما من يستطيع الغرغرة فالزعتر والشمر والنعناع واليانسون والبابونج مضادات حيوية قوية وقاتلة للفطريات والبكتيريا.

* الديدان: شرائح البصل المنقوعة في كوب ماء من الصباح حتى المساء، وتحلية الكوب بعسل نحل وشربه على الريق لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام لتتخلص الأمعاء من كافة الديدان، أما من يستطيع البلع فالثوم على الريق ووسط النهار وقبل النوم مع كوب ماء محلى بالعسل يعتبر طارداً للديدان، إضافة إلى شرب أعشاب مرة كالشيح والدمسيسة مع مزجها بالزعتر والبابونج.