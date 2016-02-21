كم من الوزن يجب أن تكتسبي خلال الحمل؟

الثلث الأول: الأسبوع 1 إلى 12

حتى الأسبوع 12، من المفترض أن تزيدي 1-2 كغم فقط. في هذه المرحلة يكون الطفل صغيراً جداً، وحتى في الأسبوع 12 يكون وزنه حوالي 14 غم فقط. وسيظل الرحم والمشيمة صغيرين، ولن يكون هناك الكثير من السائل الأمينوسي. يزيد حجم الثديين لدى بعض النساء قليلاً، وقد تفقد أخريات القليل من الوزن إذا كن يعانين من الغثيان الصباحي.

إذا كان وزنك أقل من الطبيعي

بين الأسبوع الثامن والعاشر، المعدل الطبيعي والصحي لمؤشر كتلة الجسم هو 18.5 إلى 25. إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك أقل من 18.5، سيشجعك الطبيب على اكتساب وزن أكبر من المعدل الطبيعي- 12- 18 كغم على مدى فترة الحمل ككل..

إذا كان زائداً

إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك أكثر من 25، سيساعدك الطبيب على الحد من الوزن . ووفقاً لإرشادات للمعهد الأمريكي للطب، إذا كان مؤشر كتلة الجسم بين 25 و 29، عليك اكتساب ما بين 7-11.5 كغم ككل. إذا كان أكثر من 30 يجب عليك ألا تكتسبي أكثر من 5-9 كغم.

إذا كنت تقعين ضمن أي من هاتين الفئتين، فسيعطيك الطبيب نصائح بشأن الحد من الوزن الذي تكتسبينه. وسيشجعك أيضاً على ممارسة التمارين الرياضية، مثل المشي والسباحة.

الثلث الثاني: الأسبوع 13 إلى 27

لا تستخدمي الحمل عذراً لتناول البسكويت والكيك وما إلى ذلك. حيث لا تحتاج النساء الحوامل في الثلث الثاني إلى تناول سعرات حرارية أكثر من غير الحوامل، أي 2.000 سعرة حرارية في اليوم. انسي مقولة «كلي عن اثنين»، وبالتالي قد لا تكتسبين أكثر من 5 كيلوغرامات على مدى 14 أسبوعاً، أي أكثر بقليل من 350 غراماً في الأسبوع.

يجب أن تكون زيادة الوزن الكلية عند نهاية الأسبوع 27 من 6-7 كيلوغرامات في المجموع. في هذه المرحلة، سيكون وزن الطفل كيلوغراماً. وستكتسبين كيلوغراماً من الدم الإضافي. ويشكل زيادة حجم الرحم والثديين 200-500 غرام لكل منهما، ويشكل السائل الأمينوسي 100-200 غرام. وسيكون وزن المشيمة خمس حجم الجنين.

الثلث الثالث: الأسبوع 28 إلى 40

ينبغي أن تكتسب الحامل التي لديها مؤشر كتلة الجسم طبيعي 10-12 كيلوغراماً عند نهاية هذا الثلث. قد تكتسبين كيلوغراماً إضافياً أو أكثر من الدم الإضافي خلال الحمل. ومن الطبيعي تماماً والمتوقع أن تكتسبي بعض الدهون، ولكن من المفترض أن لا تتجاوز هذه الزيادة 1-2 كيلوغرام.