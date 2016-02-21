«الإسكان» يصدر قرارًا بإنشاء «العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا رقم 150 لسنة 2016، بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويُسمى جهاز تنمية المجتمع العمراني الجديد، “العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني”، وذلك وفقًا لما ذكره بيان الوزراة على موقعها الرسمي، اليوم الأحد.

ونص القرار على أن يُشكل البناء التنظيمي للجهاز على النحو السابق اعتماده لأجهزة المدن مستوى (أ)، على أن تُحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية لها، طبقًا لما تضمنه الهيكل التنظيمي المعتمد.