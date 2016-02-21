فينجر: سنحاول الفوز على برشلونة.. هم الأوفر حظا

(إفي): قال المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، الفرنسي أرسنال فينجر إن فريقه ليس هو المرشح الأوفر حظا في مواجهة برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وأشار فينجر في مؤتمر صحفي عقب التعادل سلبيا السبت مع هال سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي إلى أنه لم يشرك الألماني ميسوت أوزيل لإراحته، حيث كان "مريضا بعض الشيء".

وقال الفرنسي:"على الرغم من التغييرات في التشكيل، إلا أن برشلونة لم يكن في رأسي. سنحاول الفوز يوم الثلاثاء".

وبخصوص مواجهة هال قال:"دافعوا جيدا وحارسهم لعب بصورة جيدة ولمستنا النهائية لم تكن دقيقة. نسبة استحواذنا كانت 70% وسددنا أكثر من 20 مرة على المرمى".

وتابع فينجر "مباراة الإعادة لن تكون كابوسا. الإقصاء هو الكابوس. الإحباط يتعلق بالفشل في التسجيل".

وعن التغييرات الكثيرة التي أدخلها على التشكيل قال:"لعبت بالفريق الأنسب في رأيي. برشلونة لم يكن في رأسي. أرحت آرون رامسي وأوزيل لأنهما لعبا مباريات كثيرة منذ بداية الموسم. أوزيل سيلعب يوم الثلاثاء".

وبخصوص مواجهة برشلونة قال "ستكون مباراة مثيرة. اليوم كنا الأوفر حظا ولكن الأمور لن تكون هكذا يوم الثلاثاء، يجب أن نلعب بتضامن في الدفاع والهجوم واستغلال الفرص المتاحة بأفضل شكل".