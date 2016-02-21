أبو هشيمة:السياحة الآن تتأثر "بطلقة" وليست صناعة دائمة ويجب البحث عن بدائل

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن السياحة الآن تتأثر "بطلقة"، بعد انتشار الإرهاب فى دول مختلفة، مؤكدا أن السياحة أصبحت صناعة غير دائمة ومستقرة.

وأضاف أبو هشيمة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش، حضوره لمؤتمر معسكر حزب مستقبل وطن بالغردقة، أنه لابد من البحث عن بدائل وصناعات حقيقية عن السياحة بعد أن أصبحت صناعة غير دائمة.

وأوضح أبو هشيمة، أن العنصر المقصر فى الدولة عليه الرحيل من منصبه، وتركه لآخر يستطيع أن يقدم ما يساعد على النهوض بالدولة.

وعن مشروع المثلث الذهبى، الذى أعلن عنه الرئيس السيسى، قال رجل الأعمال أبو هشيمة، إن هذا المشروع عملية وطنية خدمية بحتة، لأنه سوف ينهض بمحافظات الصعيد، الذى كانت فى تجاهل تام فى الأنظمة السابقة.