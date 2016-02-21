البرلمان يحسم اليوم مصير استقالة سرى صيام ويطرح تقرير لجنة اللائحة الجديدة

يناقش مجلس النواب فى جلسته اليوم، تقرير مكتب المجلس عن الاستقالة المقدمة من النائب سرى صيام، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية، بعد أن قرر المجلس تأجيل مناقشة مواد اللائحة إلى غد الاثنين، بدلا من اليوم، كما كان مقررا فى جدول أعماله الذى سبق ووزعه على الأعضاء.

كما يستعرض المجلس خلال جلسته اليوم التصديق على مضابط الجلسة التاسعة عشر. وأرجعت الأمانة سبب تأجيل مناقشة المواد اليوم حرصا من مكتب المجلس على تنظيم مناقشة مواد اللائحة بصورة تسهل عليهم طلب تعديل أى من المواد المطلوب مناقشتها قبل الجلسة المحددة بـ24 ساعة.

وحددت الأمانه الجلسة لمدة يومين وهم الاثنين والثلاثاء، بحيث يتضمن كل يوم جلستين، وسيتم ابتداء من الاثنين مناقشة 60 مادة بالجلسة الصباحية و40 مادة بالجلسة المسائية وسيتم استكمال مناقشة بقية مواد اللائحة على مدار الأسبوع القادم.

البرلمان يغير جدوله ويؤجل مناقشة اللائحة للغد

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