من غرفة العمليات.. أستاذ جراحة يكشف تفاصيل أصعب 5 جراحات عيوب خلقية للأطفال

العيوب الخلقية تواجه الأطفال منذ ولادتهم وقد لا يعلم بها الأهل إلا بعد تعرضهم لأزمات مرضية، وتتدرج هذه العيوب فى خطورتها وصعوبة التعامل الجراحى معها.

وفى التقرير التالى يكشف الدكتور مجدى لولح، أستاذ جراحة الأطفال وعضو جمعية جراحى الأطفال المصرية تفاصيل أصعب 5 جراحات لمواجهة عيوب خلقية بأطفال فى مستشفى المنوفية الجامعى وشملت تضخم القولون الخلقى، والولادة بأورام فى الرقبة، والانسداد الخلقى بحالب الكلى، وحالات الانسداد الخلقى للمرىء وأخيرًا الولادة بأكياس ازدواجية للأمعاء.

تضخم القولون الخلقى

>تحدث نتيجة عدم تخليق الخلايا العصبية لمنطقة الشرج ما ينتج عنه تراكم البراز داخل القولون وتضخمه، وفى هذه الحالة قال د.لولح: تم التعامل بتطبيق الجديد فى هذا المجال وهو تعويض الجزء المفقود عن طريق الشرج بدلاً من البطن مشيرًا إلى أن هذه الجراحة كانت تجرى على ثلاث مراحل عن طريق فتح البطن ولكن هذه المرة أجريناها على مرحلة واحدة وعن طريق الشرج.

الورم الخلقى

>أصيب مولود بأورام فى الرقبة أدت لانسداد القصبة الهوائية والبلعوم وتصرفنا مع الحالة سريعًا بجراحة لاستئصال الورم الخلقى.

انسداد خلقى فى الحالب

>وواجهت الحالة الثالثة انسداد خلقى بحالب الكلى ما بين حوض الكلى والحالب، والذى يتسبب فى فشل كلوى إن تم تركه وتم التعامل مع الطفل سريعًا مع ظهور تورم فى بطنه بسبب هذا العيب الخلقى وتم تشخيصه أولاً لتحديد النسب المتبقية لوظائف الكلى قبل إجراء العملية لمعرفة ما إذا كان يصلح إجرائها فى هذا التوقيت أم لا، ثم كان التدخل الجراحى، وإنقاذ الطفل من المضاعفات

انسداد المرئ الخلقى

ازدواج الأمعاء الخلقى

>انسداد المرئ الخلقى وهو عيب يقلل طول المرىء، والذى يعد بمثابة الأنبوب الرابط بين الفم والمعدة، وفى هذه الحالة لا يستطيع الطفل ابتلاع حتى الإفرازات الفموية، والتى يمكن أن تصب فى القصبة الهوائية مسببة التهابات شديدة بالرئة تعيق التنفس، لذلك كان لابد من التدخل الجراحى الذى نجح فى انقاذ الطفل قبل هذه المضاعفات.>خلال تطور الأمعاء قد تصبح مزدوجة وينتج عنها أكياس، تتجمع فيها إفرازات تؤدى لانسداد معوى، ويكون التعامل مع هذه الحالة بتدخل جراحى لاستئصال الكيس وإعادة توصيل الأمعاء بشكل صحيح, وهو ما حدث مع أحد الاطفال كما يوضح د.لولح وتم إنقاذه بالجراحة.