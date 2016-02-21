علشان ماتتخنش.. نصائح لتجنب زيادة الوزن بعد توقف الريجيم

بعد توقف الريجيم يكتسب الكثير من الأشخاص الوزن بسرعة شديدة، بل ويستعيدونه أضعافًا مضاعفة، وهذه المشكلة شائعة لدى أغلب متبعى الأنظمة الغذائية خاصة القاسية.

وقالت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، إن هناك شروطًا يجب اتباعها للحد من زيادة الوزن بعد توقف الريجيم.

ونصحت الدكتورة صفاء عمر باعتماد مدة تسمى مدة تثبيت الوزن بعد الريجيم، وتكون نفس مده الريجيم التى قضاها الفرد لإنقاص وزنه، وأن تكون الزيادة فى السعرات الحرارية بطريقة تدريجية وليست بشكل مفاجئ، وخلال فترة التثبيت يجب أن يتبع الفرد نظام غذائى لمدة 6 أيام ويكون اليوم السابع مفتوحًا وذلك فى الأسبوع الأول بعد توقف الريجيم وفى الأسبوع التالى يعيش الفرد يومين مفتوحين وهكذا وفى الأيام المفتوحة يتناول الإنسان كميات ليست كبيرة من الأطعمة، أى أنه يستمر فى اتباع نظام غذائى ولكن ببعض التخفيف.

>- الاستمرار فى ممارسة الرياضة.>- عدم النوم مباشرة بعد تناول الوجبات.>- التركيز على تناول الخضراوات الطازجة والفاكهة.>- تجنب الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون.>- تناول العصائر والمشروبات بدون سكر.>- تناول وجبات صغيرة بين الوجبات الرئيسية كثمرة من الفاكهة مثلاً.