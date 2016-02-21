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مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

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مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أرشيفية

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الصحراوي بغرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وكان مدير أمن البحيرة اللواء محمد عماد الدين، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قد تلقى إخطارًا يفيد بمصرع “نبيل أحمد عثمان”، 65سنة، والمقيم بالأسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة 2 آخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي إتجاه الأسكندرية الكيلو 85 “طريق الخدمات”، الكائن بغرب النوبارية.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى النوبارية العامة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق.

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